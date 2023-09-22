الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

برنامج "فرصة" يسلم ماكينات خياطة لـ 13 مستفيدة بالمنيا

ماكينات الخياطة
ماكينات الخياطة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، حرصه الدائم على تقديم كافة التيسيرات للمبادرات والبرامج الساعية إلى خلق فرص عمل وخاصة لفئتى الشباب والمرأة ، وتهيئة بيئة تشغيل قادرة على إستيعاب طاقات العمل ودمجها في منظومة الإنتاج ، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. 

من جانبه، أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا ، قيام برنامج " فرصة " بتسليم 13 ماكينة خياطة حديثة و أقمشة متنوعة و مستلزمات حياكة لـ13 مستفيدة ، بحضور إيمان صلاح منسق البنك الدولي برنامج فرصة بالمنيا ، و مي صابر مسئول نقل الأصول لبرنامج فرصة ، وذلك بمقر جمعية سنابل الخير إحدى جمعيات المرحلة الثالثة لبرنامج " فرصة " ، مشيرا إلى أنه تم عمل دورة تدريبية كاملة مجانية لمدة أسبوع على الخياطة ، و التعامل مع الماكينات لضمان الإستخدام الأمثل من قبل المتدربات من المستفيدات من البرنامج.

جدير بالذكر ، أن برنامج فرصة يعمل على تخريج الفئات القادرة على العمل ، من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الإستقلالية المالية ، والتي تنفذه وزارة التضامن ، بهدف تعزيز سبل التمكين الإقتصادي للراغبين في الإلتحاق ، بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر ، من الفئات الأكثر احتياجا والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط ، من برنامج تكافل وكرامة ، من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل لمساعدتها ، في الإنتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة اقتصاديا وماليا.

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