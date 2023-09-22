برنامج "فرصة" يسلم ماكينات خياطة لـ 13 مستفيدة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، حرصه الدائم على تقديم كافة التيسيرات للمبادرات والبرامج الساعية إلى خلق فرص عمل وخاصة لفئتى الشباب والمرأة ، وتهيئة بيئة تشغيل قادرة على إستيعاب طاقات العمل ودمجها في منظومة الإنتاج ، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

من جانبه، أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا ، قيام برنامج " فرصة " بتسليم 13 ماكينة خياطة حديثة و أقمشة متنوعة و مستلزمات حياكة لـ13 مستفيدة ، بحضور إيمان صلاح منسق البنك الدولي برنامج فرصة بالمنيا ، و مي صابر مسئول نقل الأصول لبرنامج فرصة ، وذلك بمقر جمعية سنابل الخير إحدى جمعيات المرحلة الثالثة لبرنامج " فرصة " ، مشيرا إلى أنه تم عمل دورة تدريبية كاملة مجانية لمدة أسبوع على الخياطة ، و التعامل مع الماكينات لضمان الإستخدام الأمثل من قبل المتدربات من المستفيدات من البرنامج.

جدير بالذكر ، أن برنامج فرصة يعمل على تخريج الفئات القادرة على العمل ، من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الإستقلالية المالية ، والتي تنفذه وزارة التضامن ، بهدف تعزيز سبل التمكين الإقتصادي للراغبين في الإلتحاق ، بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر ، من الفئات الأكثر احتياجا والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط ، من برنامج تكافل وكرامة ، من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل لمساعدتها ، في الإنتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة اقتصاديا وماليا.