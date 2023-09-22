سوهاج الجامعي: القضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن شراء جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمة مرضي القلب المترددين علي المستشفى الجامعي الجديد، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم، مضيفا أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الإنتظار وتخفيف معاناة المرضي .

وقال رئيس الجامعة، أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، وتبلغ تكلفته ١٥ مليون جنية، وسيخدم مرضي القلب المترددين علي وحدة قسطرة القلب بالمستشفى بصفه خاصة، بل وستمتد خدماته ايضاً لتشمل قسطرة القلب للأطفال، وقسطرة الشرايين والأوعية بقسم جراحة الأوعية الدموية، بالاضافة الي علاج مرضي شرايين المخ باقسام امراض وجراحة المخ والاعصاب.

وأكد الدكتور مجدي امين القاضي، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على أن الجهاز يعد من الأجهزة العالية الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة لقسطرة القلب، حيث جاري أعمال تركيبه وتجريبه استعداداً لبدء تشغيله والعمل به قريباً.



وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم أمراض القلب أن وحده قسطرة القلب تم تشغيلها في عام ٢٠٠٤ وهي مجهزة بأحدث التقنيات وتمتلك نخبه من الكوادر الطبية المتميزة وذلك لخدمة قطاع عريض من مرضي القلب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور احمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد ان الجهاز يعمل على مساعدة الأطباء في الحصول على تصور واضح للحالات التي تتطلب القسطرة وبطريقة أكثر فعالية وأمان، وانه سيساعد ايضاً في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بجانب الجهاز الموجود بالمستشفى الجامعي القديم.