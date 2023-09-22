رونالدو يرقص العرضة بالزي السعودي احتفالًا باليوم الوطني (فيديو)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، باليوم الوطني في السعودية، مرتديا الزي التقليدي لمواطني المملكة ورقص العرضة حاملا السيف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، ارتداء رونالدو الجلباب والبشت والشال والشماغ، يؤدي رقصة العرضة بالسيف، للاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة السعودية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطن الـ93 في 23 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة مهمة تحتفل بها المملكة للاحتفاء بتأسيس المملكة وتوحيد الأمة السعودية تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

احتفالات اليوم الوطني في السعودية

تشهد الاحتفالات باليوم الوطني السعودي العديد من الفعاليات والبرامج التي تقام في مختلف مناطق المملكة، تتضمن الاحتفالات عروضًا عسكرية وعروضًا جوية بالطائرات، وعروضًا ثقافية تعكس تراث وثقافة المملكة، وعروضًا للألعاب النارية، ومعارض تعرض الإنجازات والتقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات.

ويشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الجميع، بدءًا من المواطنين والمقيمين في المملكة وصولاً إلى المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة.

تتزين الشوارع والمباني بالأعلام السعودية والتراثية، وتقام فعاليات خاصة في المدارس والجهات الحكومية والقطاع الخاص للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

تعكس احتفالات اليوم الوطني السعودي مشاعر الفخر والانتماء الوطني، وتعزز الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع السعودي. كما تظهر رؤية المملكة الحديثة وتطورها في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة.

تتغير الفعاليات والاحتفالات من عام إلى آخر، وتتطور وفقًا لرؤية المملكة وتوجهاتها الوطنية. ومع تقدم الزمن، يتم تعزيز الاحتفالات وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الفعاليات والبرامج التي تبرز التقدم والتطور الذي تحقق في المملكة العربية السعودية.