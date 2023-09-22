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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناجلسمان  مدربًا لمنتخب ألمانيا

  يوليان ناجلسمان
  يوليان ناجلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تعيين  يوليان ناجلسمان مديرا للمنتخب الأول، خلفًا للمدرب هانز فليك.

وقال الاتحاد الألماني في بيان رسمي، أن هانز فليك سيقود المانشافت حتى نهاية يوليو 2024.

كان الاتحاد الألماني أقال هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا، عقب الخسارة الودية أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأنهى ناجلسمان عقده رسميا مع بايرن ميونخ، إذ كان المدرب يحصل على راتبه بشكل طبيعي رغم أقالته من تدريب الفريق البافاري.

وقدم ناجلسمان تضحية مالية كبيرة من أجل تدريب منتخب ألمانيا.

وسيتقاضى فليك نحو 400 ألف يورو شهريًا من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

 

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