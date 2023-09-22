هيروين وشابو.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( 5 عاطلين ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طيبة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم (كمية لمخدرى الهيروين والشابو ) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

فيما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – دمياط - أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (36) قطعة سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية –8 بنادق خرطوش- 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهمًا لــ7 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,900 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1,650 كيلو جرام - كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (158) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية" وضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. بإجمالى (3 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (3) متهمين وتنفيذ عدد (825) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 33 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) وكذا (2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (12 متهمًا لـ"11 منهم معلومات جنائية").

ونحجت الجهود في ضبط عدد (48) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالها (14 بندقية آلية– بندقية رصاص – 21 بندقية خرطوش - 30 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة 48 متهمًا لـ36 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (9) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,350 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (488) حكمًا قضائيا متنوعًا، وضبط (3) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 3 قضايا "سرقة".