الأهلي بطل دوري خماسي كرة القدم بمركز شباب ناحية عامر بالمراغة

إنتهت فعاليات دورة خماسي كرة القدم التي نظمها مركز شباب ناحية عامر التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج وسط حضور جماهيري كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وأقيمت المباراة النهائية بدوري خماسي كرة القدم بمركز شباب ناحية عامر بين فريقي الأهلي والنصر بعد سلسلة متتابعة من المبارايات شهدت حشد جماهيري كبير أستمتع بأفضل الدورات المنفذة على حد قولهم .



وإنتهت نتيجة المباراة بفوز فريق الأهلي الذي قدم مباريات رائعة منذ بداية البطولة على فريق النصر بنتيجة ٤ / ٠ ليحصل على المركز الأول وكأس الدوري بجدارة واستحقاق .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فريد شوقي أن ملف الرياضة يلقى اهتماماً كبيراً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي وجه لإعداد ملف أنشطة رياضية مكثفة لإستيعاب النشئ والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب خاصة خلال العطلات الدراسية.