تطوير منطقة أسيوط البترولية لخدمة أهالي الصعيد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التطور الذي تشهده المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط لإحداث تغيير نوعي بالمنطقة يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واحتياجات شعبنا ومشروعات التطوير والنمو في صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتنميتها، أبرزها خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة أسيوط. وفي حالة تكرير النفط، فإن مجمع إنتاج البنزين الذي افتتحه الرئيس السيسي ومجمع أنوبيك للديزل قيد الإنشاء حاليًا يظهران الاهتمام بالمنطقة.

كما أبرز التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ البرنامج الرقمي المتكامل لإدارة المصافي بمصفاة أسيوط، والدور الهام الذي تلعبه شركة أسيوط في تنمية المجتمع.

استعرض الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أهم نتائج أعماله خلال العام المالي 2022/2023 وأوضح نجاح المصفاة المحلية في تحويل نحو 3.3 مليون طن من الزيت الخام في المنتجات البترولية لصالح الشركة. السوق المحلية بقيمة 3 مليارات دولار وحجم الاستثمارات التي تم ضخها بلغ أكثر من 1.7 مليار. ستقوم الهيئة بتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتحسين متطلبات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة والبدء في تنفيذ وحدات إنتاج جديدة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، هناك عدد كبير من المشروعات قيد التنفيذ التي تشهدها مصفاة أسيوط لزيادة كفاءتها وتطوير قدراتها، وأهمها مشروعان. مجمع التقطير الجوي بطاقة 5 ملايين طن مواد خام ووحدة استخلاص الغاز التابعة له بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليارات جنيه.

بالإضافة إلى مشروعات تطوير أداء وحدتي التقطير ووحدات الإنتاج الحالية وتنفيذ 5 وحدات جديدة المستودعات بالإضافة إلى زيادة كفاءة 12 مستودعاً، ومشروع التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول. تخطيط موارد المؤسسات ومشاريع ترشيد الطاقة ومشاريع تنمية المجتمع.