ضبط عاطل ينصب على المواطنين بعملات مقلدة في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل يقلد العملات المحلية والأجنبية للنصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا بالقبض على عاطل «30 عاما، يقيم دائرة القسم، لقيامه بتقليد العملات المحلية والأجنبية والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يقوم باستقطاب ضحاياه الراغبين بشراء العملات المقلدة، ويطلب منهم مبالغ مالية كمقدم لتسليمهم العملات المتفق على شرائها.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي، اعترف بارتكاب الواقعة.

تفاصيل مصرع طالب غرقا في أطفيح

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع طالب غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنه تعرض لإسفكسيا الغرق.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وكشف التقرير الطبي أن سبب وفاة الطالب، هو إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالب تم تحديد هويته لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب مرور عدة أيام، عثر على جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حبس المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة محل مصوغات بدائرة القسم.

بالإنتقال وبسؤال مدير المحل قرر بأنه حال تواجده بالمحل شاهد (عامل بذات المحل) أثناء قيامه بسرقة خاتم ذهب من المحل واتهمه بسرقة مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهة الأخير اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها.

كما أرشد عن المسروقات داخل مسكنه وأقر بالتصرف فى خاتم ذهب بالبيع لعميله (مالك محل مصوغات ذهبية - مقيم دائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية") "أمكن ضبطه".. وبحوزته الخاتم المستولى عليه وبمواجهته اعترف بشرائه الخاتم المضبوط من المتهم بالاشتراك مع (مالك محل موبيلات - مقيم بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية") "تم ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل إخماد حريق بمصنع أجهزة كهربائية في مدينة 6 أكتوبر





نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمصنع أجهزة إلكترونية، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة أكتوبر، دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا؛ مفاده نشوب حريق بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل انتشارها، وتحرر محضربالواقعة.