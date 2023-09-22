محافظ أسيوط: رصف الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من مخطط رصف المراكز والأحياء والقرى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024، في إطار اهتمام المحافظة بتحسين ورفع كفاءة الطرق، تحقيق انسيابية حركة المرور وتحسين الخدمات في كافة المراكز والمدن والأحياء وفق الأولويات والاحتياجات، مما يدل على أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في التو مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن رصف الطرق المدرجة بموازنة العام المالي يتم تباعا بعد الانتهاء من ربط كافة المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات الخدمة العامة لاستكمالها وعدم حفر الشوارع مرة أخرى.

مشيراً إلى أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لاستعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن. مشدداً على المسؤولين عن المراكز والأحياء ضرورة مراقبة الأعمال والجداول الزمنية لاستكمال خطة الرصف الموضوعة مما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أشار محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، يتم حاليًا رصف الطريق المؤدي إلى كوبري المرور وإلى كوبري الخياط تمهيدًا لتمهيده ورفعه. الكفاءة، وذلك في إطار خطة رصف الطرق ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.

حيث تم رصف الطريق باستخدام معدات المركز ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عملية الرصف، مشيراً إلى أن رضا خلف، وتم تكليف نائب رئيس المركز بمتابعة الأعمال بشكل مستمر لتنفيذه وفق المواصفات والجداول الزمنية المقررة، خاصة مع توافر الاعتمادات المالية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين وضع الطرق لتسهيل حركة المرور. والحفاظ على حياة المواطنين.