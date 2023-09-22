الكرملين يصف بولندا بـ"الدولة العدوانية" وروسيا في حالة تأهب

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا في حالة تأهب لأي تهديدات من بولندا، واصفا إياها بأنها دولة "عدوانية" ومشكلة لحليف روسيا بيلاروسيا.

كما توقع المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اتساع الصدع بين بولندا وأوكرانيا بعد أن قالت وارسو يوم الخميس إنها لن ترسل شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن موسكو تعتبر أن التوتر بين أوكرانيا وأوروبا حتمي.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قد أعلن أن بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وردّاً على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكرياً على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي: "توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".

وقالت الحكومة البولندية في وقت سابق، أنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.



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