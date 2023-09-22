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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

روائع عبد الوهاب بمعهد الموسيقى.. الأحد

بوابة الوفد الإلكترونية

نخبة مختارة من روائع موسيقار الاجيال تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال حفل وهابيات المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاحد 24 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

 

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تقديم، : " سهرت منه الليالى، فوق الشوك، إيه انكتبلى يا روحي معاكى، القريب منك بعيد، أنت الحب، قوللي عملك إيه، لأ مش انا الي ابكى، فى يوم وليلة، لولا الملامة، حمال الآسية، الحب جميل و هذه ليلتى .. أداء  أحمد عصام، هند النحاس، إبراهيم رمضان وغادة آدم.

 

يشار ان سلسلة حفلات وهابيات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية تأتى فى اطار دورها الهادف الى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الاجيال الجديدة بروائع التراث الفنى وتخليداً لاعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب .

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