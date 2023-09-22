منتخب مصر يتراجع مركزًا في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب، من بينهم منتخب مصر.

منتخب مصر يهبط في التصنيف العالمي

وهبط منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا مركزا ليصبح الخامس والثلاثين عالميا ويستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

بينما تقدم منتخب المغرب مركزا ليصبح الثالث عشر عالميا والأول إفريقيا.

وظل منتخب الأرجنتين على القمة، يليه فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.. وقفز منتخب البرتغال للمركز الثامن ليأخذ مكان نظيره الإيطالي الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر.

على المستوى القاري والإقليمي، بقى منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا، بقفزه للمركز 13، يليه السنغال (20)، تونس (29)، الجزائر (34)، منتخب مصر (35)، ونيجيريا (40).

ويبقى منتخب السعودية الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، يليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).

وأوضح الفيفا في بيانه أنه استند في هذا التصنيف على 159 مباراة دولية بين المنتخبات، أقيمت خلال شهر سبتمبر الجاري.