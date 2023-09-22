إقبال متوسط على شراء حلوى المولد بالشرقية

حلاوة المولد النبوي عادة مصرية قديمة ترجع إلى العهد الفاطمي، توارثها الأجيال المتعاقبة من هذا العهد حتى عصرنا هذا، وتُقبل عليها الأُسر المصرية في هذا التوقيت من قبل عام لارتباطها بذكرى دينية مهمة على المصريين؛ وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، لتذكيرهم بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يقول حسين محمود، بائع حلوى المولد النبوي الشريف بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، اعتادت الأسر الشرقاوية على شراء حلاوة المولد لأبنائهم، في هذه المناسبة الغالية على الجميع، لافتاً إلى أن نوعية الأشخاص الذين يشترون من حلاوة المولد تتنوع ما بين المسلمين والأخوة الأقباط، لأن هذه العادة هي عادة مصرية، واصبح الجميع يقبلون عليها.

وأشار خالد علوان، إلى أن الأزمة التي يمر بها وجميع تجار وبائعي حلوة المولد منذ أكثر من أربعة أعوام، كانت لها آثار شديدة الخطورة عليهم، بانخفاض نسبة مبيعاتهم إلى أقل من النصف بالمقارنة بالأعوام التي سبقت تلك الفترة، لافتاً إلى أن أزمة كورونا التي استمرت عامين ثم تبعتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم الأزمة الاقتصادية الحارية التي أضعفت نسبة الشرائية عند أغلبية الأسر.

وذكرت أسماء عيسى، أنها كانت تفرح عند قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكانت لا تحمل هما في شراء احتياجات أسرتها من حلوى المولد النبوي، خصوصًا أن الأسعار كانت في متناول الجميع، إلا أن بعد الأزمات الطاحنة _ بحسب تعبيرها _ التي تمر بها الأسر كافة، أصبحت تفكر مرارا في توفير قيمة علبة واحدة من حلوى المولد، لأن العادة جرت على ضرورية شرائها لأطفالها في هذه المناسبة، خاصة وأسعارها ارتفع من 60 جنيها للكيلو إلى 130 جنيها، وأن أقل علبة والتي تزن ثلاث كيلو يصل سعرها 400 جنيه.

وأوضحت سميرة غالي، أن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم، تزامنا مع موسم دخول المدارس الذي يتطلب منهم؛ نفقات إضافية من شراء الكتب والكراسات ودفع المصاريف الدراسية والزي المدرسي ودروس خصوصية، جعلهم يفكرون أكثر من مرة في عملية شراء حلوى المولد، إلا أن الأمر اقتصر مع زوجها على ضرورة جلب الحلوى حتى لا يقطعون العادة التي اعتادوا عليها، ولا يتركون ذكرى سيئة لهم، وأنهم سيقومون بشراء نوعيات محددة من الحلوى، وسيلجأون إلى الأصناف الأقل ثمنا، حتى يتمكنوا من توفير كل الالتزامات لأبنائهم.

ولفت خالد الجندي، إلى إنه كان يعتاد كل عام على شراء كل الأنواع من حلوى المولد من مدينة طنطا لأنها الأشهر في جميع المحافظات في صناعات الحلويات مثل: الحمصية، والفولية، واللديدة، والفستقية، والبندقية، واللوزية، والسمسية، والملبن الملون والسادة، والمكسرات، والجوزية، بالإضافة إلى عروسة وحصان المولد النبوي، وكان ذلك يتم بعد نهاية شهر صفر من كل عام، أي قبل شهر ربيع الأول الذي يحل فيه ذكرى المولد النبوي بأيام قليلة، مشيرا إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية هذا العام، قام بشراء كميات صغيرة من الحلوى تفاديا من تلف ما يتبقى ما يقوم بعرضه، مؤكدا بأن موسم هذا العام كان ضعيفا لعدم إقبال المواطنين على عملية الشراء حتى كتابة التقرير، وأنه يتمنى أن تحدث انفراجة خلال الأسبوع الأخير في هذا الموسم.