مساعد وزير الدفاع الأسبق: ملحمة أكتوبر استعادة شرف العسكرية المصرية (شاهد)

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إنه عندما حدثت نكسة 1967 أراد ان يتنحى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لكن الشعب طلب منه أن يستمر وأن يعيد الأرض المصرية ويستعيد الكرامة المصرية، لافتًا إلى أن مصر أطلقت حرب الاستنزاف التي استمرت 1000 يوم جرى تنفيذ فيها أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية.

أستعادة شرف العسكرية المصرية

وأضاف “حفظي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ملحمة أكتوبر تضمن جزئين تحرير الأرض وأستعادة شرف العسكرية المصرية، موضحًا: “لكي نحرر الأرض التي سُلبت منا خلال 6 أيام استغرقنا 22 سنة حيث استعدنا طابا في مارس 1989، إذ ناضلنا في صراع عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحكيمي حتى لا نترك شبرا من أرض مصر”.

بناء الجيش المصري

وتابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: “هذه الملحمة شارك فيها الجيش والقيادات والشعب، واهم مرحلة في هذه الملحمة هي أول 6 سنوات بعد النكسة، فقد تم إعادة بناء الجيش المصري في غضون 3 إلى 4 سنوات، ووصلنا رسالة إلى الطرف الآخر بأنه سيدفع الثمن طالما بقى على أرضنا وبالفعل، أطلقت مصر حرب الاستنزاف التي استمرت 1000 يوم جرى تنفيذ فيها أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية”.