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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"الداخلية" ضبط 36 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – دمياط - أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (36) قطعة سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية –8 بنادق خرطوش- 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهما لــ 7 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,900 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1,650 كيلو جرام - كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (158) حكما قضائيا متنوعا.

 

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية" وضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. بإجمالى (3 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار ) بحوزة ( 3 ) متهمين  وتنفيذ عدد (825) حكما قضائيا متنوعا.

 

فيما تمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 33 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ( 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2  فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (12 متهما لـ"11 منهم معلومات جنائية").

 

ونحجت الجهود في ضبط عدد (48) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالها (14 بندقية آلية– بندقية رصاص – 21 بندقية خرطوش - 30 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة 48 متهما لـ 36 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (9) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,350 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (488) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (3) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 3 قضايا "سرقة".

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