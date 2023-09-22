رفع كفاءة موقع مشغل خياطة ومصنع سجاد نصف آلي بقرية حياة كريمة بمطوبس

يشهد مبنى المجمع بقرية الزوايدة بقومسيون غرب، التابعة لمركزمطوبس، لإقامة مشغل خياطة ومصنع "سجاد نصف ألي"، أعمال رفع كفاءته.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة " وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف وإشراف الدكتور أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أن الدولة تسعى جاهدة على دعم قرى حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة كافة المشروعات الخدمية، ومنها النهوض بالعديد من المهن والصناعات، خاصة صناعة السجاد والكليم التي تميزت بها مدينتي فوه ومطوبس، وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب.

وجهت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ الدكتور أماني شاكر، الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة أنشطته وتخصيه للموقع، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بالمحافظة، وتحمل رفع كفاءة الموقع، ليتم افتتاحه، وسيتم توفير كافة الاحتياجات لتشغيله.