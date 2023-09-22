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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هجوم صاروخي يستهدف مقر الأسطول الروسي بالقرم

الأسطول الروسي
الأسطول الروسي

تعرض مقر الأسطول الروسي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم لهجوم صاروخي، وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المقر في أقل من 10 أيام.

 

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وقال حاكم سيفاستوبول رازفوزاييف على قناته على تلغرام، إن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".

وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".

ويعد هذا الهجوم هو الثاني في أقل من 10 أيام الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.

وكانت السلطات الروسية يوم 13 سبتمبر أن أوكرانيا قامت بإطلاق 10 صواريخ و3 قوارب مُسيرة في هجوم على مقر أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

وأفادت روسيا حينها بأن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق كبير في حوض بناء السفن في سيفاستوبول، مما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وزعم الحاكم المُنصب من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزاييف، أن معظم الأهداف التي هاجمت القرم تم اعتراضها.

وقالت روسيا إن سفينتين لديها تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ كروز.
 

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