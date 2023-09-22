محمد صلاح يواصل توهجه مع ليفربول

يواصل الدولي محمد صلاح نجم ليفربول تألقه مع الريدز، بالمساهمات التهديفية بشكل مستمر مع صفوف الفريق.

استطاع محمد صلاح تسجيل هدفا في فوز فريقه ليفربول على لينز النسماوي بثلاثية مقابل هدف في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وبدأ "مو" الموسم الجديد بشكل مميز بعدما ساهم بـ 7 أهداف في 6 مباريات متتالية لليفربول منذ بداية الموسم في كافة المسابقات.

استطاع صلاح مواصلة تألقه والمساهمة تهديفيا في آخر 12 مباراة لليفربول سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في كافة المسابقات ليواصل النجم الدولي توهجه مع الريدز.

وعادل "مو" الرقم القياسي المسجل بإسم النجم الفرنسي تييري هنري مع آرسنال، كأكثر لاعب تسجيلًا لنادٍ إنجليزي في البطولات الأوروبية، حيث سجل كلاهما 42 هدفًا في مختلف البطولات الأوروبية، متجاوزًا النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي لديه 41 هدفًا.

ويهدف صلاح إلى تجاوز هذا الرقم والإنفراد به بالتسجيل في مباراة ليفربول المقبلة أمام رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي بدور المجموعات من الدوري الأوروبي.