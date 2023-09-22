سقوط مالك محل يبيع ريسيفرات بث القنوات المشفرة بدار السلام

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بيع مالك محل بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في الأسواق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 25 جهاز ريسيفر، مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

من ناحية أخرى، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع و2 كابينة شبكة و5 كروت تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية.

وبمواجهتهما أقرا بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات في أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي وإعادة عرضها للمواطنين، مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون.