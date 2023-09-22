"الداخلية" ضبط 875 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية، أبرزها ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية ربها كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية 875 كجم لحوم، 527 كجم دواجن، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مكافحة الجرائم التموينية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب مصنع مواد غذائية دون ترخيص، في منطقة الساحل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مصنع مواد غذائية حلوى المولد دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية 8250 قطعة حلوى المولد مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.