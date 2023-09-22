إيطاليا.. القبض على أكثر من 50 شخصًا في أحدث مداهمة للمافيا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن قوة شرطة كارابينيري الإيطالية، أعلنت اليوم الجمعة، القبض على ما يزيد على 50 شخصًا في مداهمة جديدة للشرطة لمافيا ندرانجيتا في إيطاليا.

نيكولا جراتيري

ونشرت السلطات أكثر من 400 فرد في العلمية التي أُطلق عليها اسم "كاربانتوس"، بقيادة المدعي العام نيكولا جراتيري وهو أحد أشهر المحققين في مكافحة عصابات المافيا بإيطاليا.

أنشطة إجرامية

وقالت الشرطة إنها احتجزت 38 شخصًا، ووضعت ستة قيد الإقامة الجبرية، فضلا عن صدور أوامر لثمانية بعدم مغادرة بلداتهم، ورصد محققون أنشطة إجرامية متنوعة ترتبط بمافيا ندرانجيتا، من بينها عمليات واسعة النطاق لتهريب مخدرات وغسل أموال واغتصاب حقوق الغير.

تبوأت ندرانجيتا مكانة كوزا نوسترا في صقلية باعتبارها أقوى منظمة لعصابات المافيا في إيطاليا، وتشعبت في أنحاء أوروبا والعالم.