الكشف على 380 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية منشأة صبري ابو علم بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية للقافلة الطبية الاستثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في قرية برهام مركز الستاموني ببلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.

حيث تم توقيع الكشف على 380 مريضاً . وضمت 6 عيادات منهم ( باطنة - أطفال - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل لتحاليل الدم

وقد شمل توقيع الكشف الطبى باطنة 75 صدر.50 الأطفال 75 النساء و تنظيم الأسرة 50 الجلدية 55

الأسنان 75

كما تم إجراء عدد 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ 45 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوى

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم .

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.