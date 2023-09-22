الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 380 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية منشأة صبري ابو علم بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبية علاجية  للقافلة الطبية الاستثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة يوم  الخميس 21 سبتمبر 2023  في قرية برهام مركز الستاموني ببلقاس  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.
حيث تم توقيع الكشف على 380 مريضاً  . وضمت 6 عيادات منهم ( باطنة - أطفال -  جلدية - اسنان - تنظيم  أسرة ). فضلاً عن معمل لتحاليل الدم 
وقد  شمل توقيع الكشف الطبى باطنة 75 صدر.50 الأطفال 75 النساء و تنظيم الأسرة 50 الجلدية 55
الأسنان 75
كما تم إجراء عدد  65 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،   فضلاً عن فحوصات  لـ 45 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم  ونحو 45 حالة اعتلال كلوى 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة  على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم .

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الجريدة الورقية