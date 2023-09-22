باهر المحمدي يحل ازمة مستحقات لاعبي الإسماعيلي بعد رحيله

يواصل فريق الكرة بنادي الإسماعيلي الاستعداد بشكل قوي لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الخميس القادم ببطولة الدوري الممتاز .

ويعمل الجهاز الفني بالنادي الإسماعيلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في المباراة الماضية أمام فريق زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في اللقاء الذي أنتهى بهزيمة الدراويش بهدف دون رد .

الإسماعيلي يحل أزمة مستحقات اللاعبين

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن النادي حل أزمة مستحقات لاعبي الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

وأضاف جلال قائلًا أن الأموال التي دخلت خزينة النادي الفترة الماضية وعلى رأسها المبلغ الذي حصل عليه الإسماعيلي من إنتقال باهر المحمدي للمصري تم تسديد مبلغ كبيرمنه للاعبين.

وقال أن أزمة القيد التي منعت الدراويش من ابرام صفقات جديدة هي التي ساهمت في سداد مستحقات لاعبي الفريق الأول .

وواصل :" الفريق اغلق صفحة الهزيمة أمام زد وسوف يستعد بشكل قوي للمباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري مشيرا الي ان الاسماعيلى واجه سوء حظ غريب فى مباراة زد كما انه اهدر ركلة جزاء .

وعلى جانب متصل، عملت الوفد أن النادي الإسماعيلي سوف يقوم بفتح ملف التفاوض مع خماسي الفريق محمد فوزي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعصام صبحي، من اجل تمديد التعاقد معهم، ومنعا لرحيلهم مجانًا في موسم الإنتقالات الشتوية الجاري.

أشار المصدر، إلى أن الخماسي يحق لهم التوقيع، لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لافتا إلى أن عقودهم مع الإسماعيلي تنتهي بشكل رسمي، مع نهاية الموسم الكروي الحالي، وأكد أن هناك رغبة في الإبقاء على خدمات الخماسي خلال الفترة المقبلة، وتمديد تعاقداتهم بشكل رسمي مع النادي.