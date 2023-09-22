الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لاعبو كرة أمريكيون ينقذون سائقا انقلبت سيارته (فيديو)

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

ساعد لاعبو كرة القدم في كاردينالز، في إنقاذ سائق سيارة انقلبت في حادث وقع هذا الأسبوع بالقرب من ملعب “L&N Stadium” الخاص بهم.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، مركبة تسير عبر تقاطع شارعي سنترال وفلويد عند الركن الجنوبي الشرقي للملعب، يطمس الفيديو الحادث ولكنه يظهر ما لا يقل عن خمسة من لاعبي كاردينالز وسائق سيارة آخر يقلبون السيارة المحطمة من جانب السائق إلى عجلاتها قبل وصول المستجيبين الأوائل.

إصابة السائق في انقلاب السيارة

أصيب سائق السيارة بجروح طفيفة في الحادث لكنه سيكون على ما يرام. ولم تحدد هوية لاعبي لويزفيل الذين ساعدوا في عملية الإنقاذ، على الرغم من أن المتحدث باسم كرة القدم روكو جاسبارو قال إن المتلقي الشاب جادون طومسون، الذي انتقل إلى سينسيناتي، كان أحدهم.

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