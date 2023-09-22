الاتحاد السكندري يسعي لحل ودي بعد تفاقم أزمة حسام عاشور

شهدت الساعات الماضية وصول أزمة حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري إلى ذروتها مع ناديه والذى وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود حتى تقدم اللاعب بشكوى الى اتحاد الكرة للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى .



حسام عاشور يطالب بحقوقه

وطالب عاشور بالحصول على حقوقه كاملة قبل التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .



والتقى حسام عاشورعاشور بمحمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووعده بالتواصل مع مسؤولي النادي من أجل حل المشكلة سريعا وإنهاء الأزمة بين الطرفين.



وعلمت "الوفد" من مصدر داخل النادي السكندري أن هناك مساعي للصلح مع حسام عاشور خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن اللاعب متمسك بوجهة نظره والنادي لديه وجهة نظر أخرى، لو هناك أي بادرة أمل في الحل الودي ليس لدينا مانع ولكن إذا سار في وضعه القانوني حينها فما سيقره اتحاد الكرة ولجنة التظلمات سننفذه".



قرر مسؤولو الفريق السكندرى فتح ملف تجديد التعاقد مع الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق، في الفترة الحالية، والذى ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، خوفًا من رحيله عن الفريق في صفقة انتقال حر، خاصه أنه احد الركائز الأساسية في هجوم الفريق.



ومن المنتظر أن يعقد محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى جلسة مع المهاجم الأنجولى، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق.

