ولي العهد الياباني يجتمع مع رئيس فيتنام

اجتمع ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو ، اليوم الجمعة ، مع الرئيس الفيتنامي "فو فان ثيونج"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد لهانوي والتي تستغرق ستة أيام.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن زيارة ولي العهد الياباني وزوجته الأميرة كيكو لفيتنام تتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.. وأعرب الأمير أكيشينو عن أمله خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة "هانوي" بمناسبة هذه الذكرى، في أن تساهم هذه الزيارة في زيادة تعميق التفاهم المتبادل والرابطة الودية بين شعبي البلدين.

ومن المقرر أن يتوجه ولي العهد الياباني إلى مدينتي "دا نانج" و"هوي أن" الواقعتين وسط فيتنام والتي قال إن الأنشطة التجارية اليابانية ازدهرت فيهما خلال القرنين ال16 و17.

غادر ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو وزوجته الأميرة كيكو، الأربعاء، في زيارة إلى فيتنام للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن ولي العهد الياباني وزوجته يخططان، خلال زيارتهما الرسمية التي تستغرق ستة أيام، للقاء عائلات الجنود اليابانيين السابقين الذين تمركزوا في فيتنام للقتال من أجل استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الزيارة بعد دعوة رسمية وجهتها فيتنام أوائل أغسطس الماضي، لتكون أول زيارة رسمية للزوجين إلى البلاد منذ عام 1999.

وتعد هذه الزيارة ثالث زيارة رسمية يقوم بها الزوجين اليابانيين إلى الخارج منذ تولي الإمبراطور ناروهيتو عرش الإمبراطورية اليابانية في مايو 2019، ما جعل ولي العهد وشقيق الإمبراطور الأصغر فوميهيتو، هو التالي في ترتيب تولي عرش الإمبراطورية.

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