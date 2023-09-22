منتدى المنظمات الأهلية بـ "القومي للمرأة" ينظم اجتماعه الدوري ويناقش قضية المرأة والقيادة

منتدى نبيل صموئيل بالقومي للمرأة

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة ، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية ، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد نظم الاجتماع فريق المرأة والقيادة بالمنتدى.

وأشارت الدكتورة عزة إلى ضرورة التأكيد على أن تحقيق وصول المرأة في القيادة يجب أن يبدأ منذ التنشئة الأسرية والتشجيع على المشاركة في الاتحادات الطلابية بالجامعة وفى الحياة السياسية حتى الوصول الى المناصب القيادية .

واستعرضت أميرة حسين عضوة اللجنة محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 مؤكدة أن جميعها محاور متشابكة ولا يمكن الفصل بينها ،وشددت على أن محور التمكين السياسي يتضمن منظور الحقوق السياسية وتحفيز المشاركة والتمثيل النيابي وزيادة فرصة المشاركة في الانتخابات.

فيما قامت سماح حلمى عضوة فريق المرأة والقيادة بالمنتدى بالتعريف بالعمل الرعائي غير مدفوع الأجر ، وأثره وتداعياته على وصول النساء للمناصب القيادية، وعلى تحقيق التوازن بين العمل والأسرة ، مشيرة إلى أهمية وضع اطار عمل لرسم استراتيجية حول العمل الرعائي لتحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.

تضمن الاجتماع أيضًا تخصيص "جلسة لعرض خبرات وتجارب قيادات نسائية" حيث عرضت داليا العجيمى المديرة التنفيذية للموارد البشرية بفندق شيراتون سومه باى تجربتها فى قطاع السياحة.، وعرضت عبير عصام رئيسة مجلس ادارة شركة عمار للتطوير العقاري – رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالجيزة – عضو غرفة المتطورين العقاريين باتحاد الصناعات المصرية ) تجربتها فى القطاع الخاص ، كما عرضت الدكتورة أمل حمادة الأستاذ المساعد للعلوم السياسية ومديرة وحدة النوع الاجتماعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق الاكاديمي لبرنامج ماجستير النوع والتنمية والحياة الأسرية تجربتها في المنظمات الحكومية .