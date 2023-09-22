تكريم أبطال مسلسل منعطف خطر بأكاديمية الفنون.. الليلة

تستعد أكاديمية الفنون، مساء اليوم، الجمعة، لتكريم صناع مسلسل "منعطف خطر"، وذلك في السابعة ونصف مساء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الدورة الـ39 والتى تحمل اسم الدكتور أشرف زكي.

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل منعطف خطر، مع النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، محمد علاء، تامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتدور أحداث مسلسل منعطف خطر، حول تعثر المباحث على جثة سلمى الوكيل، الشهيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتابعها مئات الآلاف على تطبيق تيك توك، في سيارة خالد يحيى، المُرشح لرئاسة نادي جماهيري. يُكلف المقدم هشام بالتحقيق في القضية التي تثير الرأي العام. وتتبع الأحداث التحقيقات اليومية لجريمة قتل سلمى.

مهرجان المسرح العربي

انطلق مساء، الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان المسرح العربي، وحملت هذه الدورة اسم الدكتور أشرف زكي وأقيمت بمسرح أكاديمية الفنون.

وكان حضر حفل الافتتاح الفنانة روجينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسي والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وتم تكريم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال حفل إفتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان المسرح العربي.

وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالي 40 عاما قام أستاذنا الغالي فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليلا على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخصا غاليا علينا، فيكفي اسمك ياصديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه الدكتور أشرف زكي".

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون : "مهرجان المسرح العربي يعد من أقدم المهرجانات في مصر وتلك الدورة التي تحمل اسما عزيزا علينا ، ففي دورته الأولى كان طالبا واليوم أستاذا يحمل المهرجان اسمه إنه الصديق العزيز والأخ الدكتور أشرف زكي ، كل الشكر له على قبول أن تحمل الدورة اسمه".