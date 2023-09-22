المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في إجرامه بحق الشعب الفلسطيني

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "كفر دان" غرب جنين صباح اليوم الجمعة، واغتيال الشاب عبد الله أبو الحسن، دليل على إمعان الحكومة الإسرائيلية في المضي قدمًا ببرنامجها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المجلس - في بيان صادر عن رئاسته اليوم - أن عمليات الإعدام والاغتيال اليومية ومداهمة البلدات والقرى الآمنة وترويع النساء والأطفال بشكل إرهابي، هي سياسة هدفها التضييق والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، ضمن خطة حكومة اليمين الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها، التي تنفذ تحت أعين ومراقبة المجتمع الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة ، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين بالضفة الغربية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب يدعى عبدالله أبوحسن، من بلدة اليامون غرب جنين، وارتقى جراء إصابة برصاص الاحتلال في البطن خلال اقتحام الاحتلال لبلدة كفر دان غرب جنين.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 مركبة، بعد منتصف الليل، بلدة اليامون غرب جنين، وعند تمام السادسة صباحا أصيب الشاب عبدالله أبو حسن، البالغ من العمر 16 عاما، برصاصة في منطقة البطن، وتعرض لنزيف حاد، ونقل إلى المستشفى إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انقاذه ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وخرجت مسيرة في بلدة كفر دان عقب انسحاب جيش الاحتلال لتشييع للشاب الشهيد وسط صيحات غاضبة تطالب بالرد على الجرائم الإسرائيلية، ومن المنتظر أن تنطلق جنازة تشييع كبيرة عند العاشرة صباحا لمواراته الثرى.

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