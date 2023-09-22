تشابي ألونسو..المدرب الإسباني يحدث ثورة مع باير ليفركوزن

لفت المدرب الإسباني الشاب، تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الأنظار لما يقدمه من نتائج مميزة مع الفريق الألماني.



ويقدم باير ليفركوزن مستويات مميزة تحت قيادة ألونسو، بعدما سجل الفريق الألماني 25 هدفا هذا الموسم ليتفوق على جميع كبار أندية أوروبا، ويكون الأقوى هجوميا.



كما أن باير ليفركوزن سجل 35 هدفا في آخر تسع مباريات خاضها معهم في كافة المسابقات، ليعيش الفريق الألماني لحظات مميزة مع مدربه تشابي ألونسو الذي يعتبر أحدث ثورة داخل صفوف فريقه.



خاض باير ليفركوزن 6 مباريات هذا الموسم حتى الأن استطاع تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بالإضافة لتسجيله 25 هدفا عن طريق الكرة الهجومية وتقديم أداء مميز مع باير ليفركوزن ولم تتلقى شباكه سوى 5 أهداف فقط.



تألق:



يتوهج مع باير ليفركوزن ثلاث لاعبين بشكل ملفت للأنظار على رأسهم النيجيري فيكتور بونيفيس بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد، فيما سجل فلوران ويرتز 3 أهداف وصنع 4 آخرين، بالإضافة لتألق البوركينابي تابسوبا الذي وقع على عقد جديد مع ناديه الألماني.



ويعتلي باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني ومجموعته بالدوري الأوروبي ما يؤكد العمل المميز الذي يقدمه المدرب الإسباني الشاب رفقة النادي الألماني.

