صلاة الجمعة بمسجد الأربعين والخطبة عن حال النبي مع أصحابه (بث مباشر)

تقدم “بوابة الوفد” لمتابعيها بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأربعين بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك نقلًا عن صفحة المشيخة على "فيسبوك".

ووجهت وزارة الأوقاف، أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه".

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز في صلاة الجمعة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

افتتاح 8 مساجد اليوم منهم 3 صيانة وتطوير

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 183 ) مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.