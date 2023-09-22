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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لحظة هروب سجين من مستشفى في أمريكا (فيديو)

هروب سجين
هروب سجين

شهد مستشفى ميرسي الجنوبي في أمريكا، واقعة غريبة، إذ هرب سجين أثناء حصوله على العلاج، دون أن يعترضه أحد.

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أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، وشاركته شرطة مقاطعة سانت لويس، السجين وهو يغادر المستشفى ويسافر في اتجاه غير معروف الساعة الرابعة صباحًا، قبل أن يسقط في قبضة الأمن.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سانت لويس، إن النزيل الذي هرب من مستشفى ميرسي الجنوبي في وقت مبكر من صباح الخميس جرى احتجازه. 

وجرى احتجاز تومي واين بويد، 45 عامًا، أثناء سيره على طريق واتسون في شروزبري، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.

وقالت الإدارة إن وحدة الاستجابة الخاصة التابعة لها، كانت تتابع الخيوط في المنطقة عندما عثرت عليه.

تفاصيل هروب السجين

ووفقا للإدارة، جرى نقل السجين يوم الأربعاء إلى المستشفى من إصلاحية بوتوسي لتلقي العلاج، ورأى موظفو المستشفى بويد آخر مرة في حوالي الساعة 3:55 صباحًا يوم الخميس وتم الإبلاغ عن اختفائه بعد فترة وجيزة.

قال سلطات  إنفاذ القانون، إن بويد هرب عندما ذهب أحد الحارسين المكلفين بمراقبته إلى الحمام بينما نام الحارس الآخر.

ثم رفع بويد المفتاح عن الحارس النائم، وفك قيوده، وأخذ سترة الحارس، وخرج. وقال المصدر للشرطة إن بويد أخبر الشرطة أنه كان سيحاول إخراج بندقيته من الحافظة لكنه كان يخشى أن يوقظه ذلك.

قبل لحظات من اعتقال السجين في محل البقالة، كان في منزل أحد الأشخاص في شروزبري، حيث نشب خلاف بينهما، وعندما غادر سيرا على الأقدام، اتصلت برقم 911 وتتبعته في سيارتها من مسافة بعيدة بينما أبلغت الشرطة بموقعه.

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