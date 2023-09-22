دويدار يوجه رسالة حادة لحسام عبد المجيد بعد تمرده

بعث أحمد دويدار ، نجم الزمالك السابق ، رسالة قوية للاعب الفريق الأبيض حسام عبد المجيد بعد مغادرته معسكر الفريق عقب استبعاده من التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز في الدوري.

أضاف دويدار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن حسام عبد المجيد رفض الجلوس بديلاً في مباراة بيراميدز.

وتابع :" تأكدت من الواقعة من أحد أصدقائي داخل الفريق ، وأنا مندهش للغاية لأن شيكابالا قائد الفريق يجلس بديلاً وليس حزيناً من هذا القرار فكيف يقوم عبد المجيد بهذا التصرف؟ .

رد حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك، على أنباء تمرده على القلعة البيضاء قبيل مواجهة بيراميدز في افتتاح الدوري المصري.

ووقع الزمالك غرامة مالية على حسام عبدالميجد بلغت 200 ألف جنيه بعد تخلفه عن التحرك رفقة الفريق في مباراة بيراميدز.

وكان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك قد استبعد حسام عبدالمجيد من قائمة مباراة بيراميدز، ليرفض اللاعب التحرك مع حافلة الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي.

وكتب حسام عبدالمجيد عبر ستوري حسابه الرسمي بـ انستجرام على صورة مرفقة لجماهير الزمالك:" رسالة مهمة إلى أعظم جماهير في العالم، لم ولن أتمرد في يوم على من لهم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى".

وأضاف " كنتم دائمًا السند والعون، وستبقوا القيمة والمعدن الذي لا يتغير أبدًا".