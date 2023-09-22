تسيير قافلة دعوية موسعة من الأوقاف إلى جنوب الأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر عن تسيير الوزارة قافلة دعوية موسعة بأوقاف الأقصر وذلك بمشاركة نخبة من الساده الأئمة المتميزين بالمديرية وعلى رأسهم، وكيل المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مساجد إدارة أوقاف اصفون، تستضيف هذه القافلة، والتى كانت أولى فعالياتها: عقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة، بمسجد الحسين بقرية طفنيس بإدارة أوقاف اصفون، مشيرا إلى أنه نوقشت فيه كل ما يهم أعمال الدعوة فى هذه القافلة، وذلك بحضور الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية، والشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم مدير إدارة اصفون.

جاء ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي، لوزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزاره لنشر العلم النافع فى ربوع الوطن.