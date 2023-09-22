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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"كرنفال الأطفال" في متحف الطفل.. اليوم

يوم ترفيهى أسري بعنوان
يوم ترفيهى أسري بعنوان "كرنفال الاطفال"

اعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم يوم ترفيهى أسري بعنوان  "كرنفال الاطفال"، الذى تنظمه الجمعية فى "متحف الطفل"  فى الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة على مدار 6 ساعات بمقر المتحف بمصر الجديدة.

 

اوضح الدكتور نبيل حلمي ، ان الكرنفال يأتى فى ختام البرنامج الصيفى للمتحف الذى حفل بالعديد من الفعاليات التى اختيرت بعناية وفق خطة الجمعية لتنمية المواهب والقدرات الخاصة والذى شارك فيه الالطفال بمختلف المراحل العمرية والتى حرصت الجمعية فيه على مشاركة الاطفال ذوى القدرات الخاصة بهدف دمجهم باقرانهم من الاطفال الاخرين .

 

واكد الدكتور نبيل حلمي، ان المهرجان يشارك فيه الأباء والأمهات أطفالهم  الإستمتاع بالألعاب والفقرات المتنوعة بهدف دعم التقارب الأسري وأهمية مشاركة الأهل أطفالهم فى اللعب والتعلم.

 

يتخلل الكرنفال حفل ترفيهي يشارك فيه كل افراد الأسرة  مسابقات Tele Match والألعاب التفاعلية، كما يشمل الكرنفال عروض للساحر والأراجوز ومسرح العرائس وفى نهاية اليوم يستمتع الحضور بالتنافس  فى  حرب الألوان .

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