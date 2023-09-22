العملات المزيفة تغزو كوسوفو ولا يمكن اكتشافها (فيديو)

غزت العملات المزوّرة أسواق كوسوفو، لدرجة أن محالًا تجارية منعت نهائيًا التعامل بفئة 2 يورو لعدم قدرتها على تمييزها عن الحقيقية.

فيما تخلى العاملون في مقهى في عاصمة كوسوفو بريشتينا، عن التحقق مما إذا كانت العملات المعدنية من فئة 2 يورو، التي يستخدمها الناس للدفع أصلية، لأن النسبة العالية مزيفة والجودة العالية لبعض العملات المزيفة تجعل اكتشافها مستحيلًا تقريبًا.

وقال النادل إندريت: "في البداية كان الجميع قلقين وكانوا يتأكدون مما إذا كانت العملات المعدنية من فئة 2 يورو مزيفة أم لا".

كان هو وزملاؤه يرفعون العملات المعدنية إلى الضوء لفحصها أو يضعونها على الطاولة ليروا كيف تبدو.

وأضاف، "الآن لم نعد نتحقق، ربما نحصل على أموال مزيفة أو ربما نوزع أموالًا مزيفة، الأمر برمته على حاله".

شهد عدد العملات المزيفة من فئة 2 يورو المتداولة زيادة هائلة هذا العام، ولا تعد كوسوفو والجبل الأسود المجاورة لها جزءًا من منطقة اليورو، ولكنها مع ذلك تستخدم اليورو كعملة لها.

وفي متجر صغير قريب من مقهى في بريشتينا، قالت صاحبة المتجر، التي تضم 11 قطعة نقدية من فئة 2 يورو في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، إنها تعتقد أن ستة منها مزيفة، وأن الكثير منها متداولة مزيفة، ولم يكن أمامها خيار سوى قبولها.

فحص أكثر من 30 ألف قطعة نقدية مزيفة في كوسوفو:

في مختبر الطب الشرعي التابع لشرطة بريشتينا، قام العاملون بفحص أكثر من 30 ألف قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4451 عملة مزيفة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فيولكا مافريكي، خبيرة النقود المزورة في المختبر، إن "الجودة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة جدًا".

"في السابق، لم تكن العملات المعدنية المزيفة ممغنطة، والآن أصبحت كذلك، وكانت تعاني في السابق من مشاكل تتعلق بالوزن، ولكنها الآن تتطابق مع العملات الأصلية".

وتقدم العديد من مقاطع الفيديو باللغة الألبانية على وسائل التواصل الاجتماعي عروضًا للعملات المعدنية المزيفة أو الأوراق النقدية الأخرى باليورو المعروضة للبيع بنسبة 10٪ إلى 20٪ من قيمتها الاسمية.

وقال سوكول هافولي، مدير شركة مواقف السيارات المملوكة للدولة في بريشتينا، إنه كان يتلقى الكثير من العملات المزيفة من فئة 2 يورو، بقيمة تصل إلى 150 يورو (160 دولارًا) يوميًا، لدرجة أنه رفض قبول العملة تمامًا. وقد حصل الآن على آلات كبيرة، تبرعت بها البنوك المحلية، للتعرف على العملات المزيفة.

وقال البنك المركزي في كوسوفو، إن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يجب أن تبلغ عن جميع الأموال المزيفة التي يسلمها العملاء.