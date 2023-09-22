رسميا..أوديجارد مستمر مع آرسنال حتى عام 2028

كشف نادي آرسنال عن تجديد عقد نجمه النرويجي مارتن أوديجارد لاعب خط وسط الجانرز.



أضاف النادي اللندني في بيانه أن أوديجارد وقع على تجديد عقده لـ 5 مواسم مقبلة، ليستمر مع المدفعجية حتى صيف 2028.



من جانبه، قال أوديجارد بعد تجديد عقده بشكل رسمي مع آرسنال: أنا سعيد للغاية لتجديد عقدهي، قرار التجديد لم يكن صعبا، لأن ما يمر به النادي حاليا فترة استثنائية، أريد أن أكون جزء منها.



ويتألق مارتن أوديجارد صاحب الـ24 عاما مع المدفعجية منذ بداية الموسم الحالي، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الأولى لدوري أبطال أوروبا ضد آيندهوفن الهولندي.



ويلعب أوديجارد بصفوف آرسنال بعد انتقاله إلى المدفعجية في يناير 2021 ، بعدما رحل عن ريال مدريد إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي بند شراءه بشكل نهائي في الصيف الذي يليه من نفس العام.

