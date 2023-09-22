تفاصيل احتفالية "رحلة داخل الأرض" للكشف عن الحيوانات المنقرضة (شاهد)

قالت المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، إنَّ احتفالية العلوم الـ17 التي تنظمها القبة هذا العام، عنوانها “رحلة داخل الأرض”، وفي كل عام يوضع عنوان للاحتفالية تنبثق منه ورش عمل وعروض علمية ومسرحية، لتوصيل فكرة ومفهوم علمي مستهدف للنشء والمجتمع عبر الفعاليات.

رحلة داخل الأرض

وأضافت “حسني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ موضوع هذا العام هو “رحلة داخل الأرض” والهدف منه نشر مزيد من المعرفة عن علوم الجيولوجيا، خاصةً جيولوجيا الأرض وأنواع الحيوانات المنقرضة والحفريات.

الديناصورات المنقرضة

وتابعت مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، أنَّ هناك إقبالا كبيرا من الأطفال على احتفالية العلوم لهذا العام، لاهتمامهم بما يتعلق بالديناصورات المنقرضة وأنواعها والحقبة الزمنية التي عاشت فيها، مشيرة إلى أن الورش والعروض العلمية والتفاعلية مع الأطفال أبرز وسائل التوضيح، وجميع أنشطة المركز تستقبل الأطفال من عمر 4 سنوات.