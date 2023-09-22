إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» قبل الدراسة

شهدت شواطئ الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا من المصطافين في الجمعة قبل الأخيرة من انطلاق الدراسة، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ في الساعات الأولى من اليوم 15% وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على موقعها الرسمي حيث تقدم نسب اشغال الشواطئ بشكل مستمر لتوجيه المواطنين إلى الشواطئ الأقل إقبالا.

غاب المواطنون عن الشواطئ على الرغم من كونها تشهد حالة من استقرار الأمواج خلال الإجازة الأسبوعية للمواطنين والتي نتج عنها رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي فيما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي أي شواطئ العجمي بسبب ارتفاع بسيط في الأمواج.

من جانب اخر اختتم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بشاطئ ستانلي، الموسم الصيفي لشواطئ الإسكندرية 2023 في احتفالية نظمتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة

رحب محافظ الإسكندرية بحضور الحفل، معبرًا عن سعادته بالانجاز الذى حققته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفى 2023، مشيداً بالنجاح منقطع النظير والخدمات المتميزة التي تلقاها خمسة مليون و700 ألف زائر للإسكندرية .

مؤكدًا أننا نضع دائما نصب اعيننا كون الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول على مستوي الجمهورية لذا استمرينا في توفير "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي" بشكل مجاني تمامًا،كما وفرنا دخول الشواطئ العامة باسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لتصل أغلي فئه للشواطئ السياحية 25 جنيه، مراعاة لارتفاع الاسعار الذي اجتاح العالم باكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين.

مضيفًا؛ اننا خلقنا لانفسنا تحدي هذا العام في بداية الموسم الصيفي فكان التحدى الأكبر افتتاح "شاطئ النخيل" أكبر شواطئ الإسكندرية بعد اغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد.

مع وضع قرارات حاسمة بالزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية والتنبيه بالحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين علي اعلي مستوي.

وخلال الاحتفال؛ كرم المحافظ، الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وأحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

من جانبه؛ قدم الدكتور محمد عبدالرازق درع شكر وتقدير لمحافظ الاسكندرية، موجهًا باسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشكر والامتنان إلى الشريف على الدعم والرعاية والتحفيز وتذليل كافة العقبات لتخرج الإسكندرية بهذا الشكل اللائق أمام زوارها.

وقال «عبدالرازق»، إنه تم خلال الموسم المنقضى تحرير 156 مخالفة على الشواطئ وجرى التعامل معها قانوياً ادارياً، كما تم تحصيل غرامات مالية تقدر بمليون و59 ألف جنيه، فضلا عن استقبال 198 جمعية أهلية ياجمالى 31460 من ذوى الهمم بينهم 1200 مكفوف ووصلت خدمة الحجز الالكتروني إلى 5400 حجز الكتروني.