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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السوداني: العلاقات بين أمريكا والعراق لا يمكن أن تنحصر في الجانب الأمني

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى محصورة في الجانب الأمني.

 

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وشدد السوداني -حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الجمعة- خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، على أن العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء للشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".

وأشار السوداني إلى أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة".

ودعا رئيس الوزراء العراقي، جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها، منوها بأن الحكومة أعلنت عن 11 حقل ورقعة استكشافية في محافظات الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضم الغاز الطبيعي الذي سيستثمر لأول مرة في تاريخ العراق.

وأوضح أن حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنويا، ما يمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده، حيث أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلباً لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية.".

وأوضح أن الحكومة العراقية تتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الري الحديثة، لمواجهة شحة المياه، لافتا إلى وجود مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطور هذا القطاع، مبينا في الوقت ذاته، أنه تم إبرام عقود مع شركات إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطات طاقة شمسية، فضلا عن إبرام عقدا مع شركة توتال لتوليد 1000 ميجا واط من الطاقة الشمسية. 

 

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