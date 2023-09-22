مساعد وزير الدفاع الأسبق: حرب أكتوبر ملحمة تضاف لتاريخ مصر العظيم (شاهد)

قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة عظيمة، مشيرًا إلى أنها إضافة إلى تاريخ مصر العظيم الذي يفتخر بالكثير من الملاحم، ومنها ملحمة عام 1973م.

5 يونيو 1967 حدثت النكسة

وأضاف “حفظي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في 5 يونيو 1967 حدثت النكسة ونجح الجانب المعادي في الاستيلاء على سيناء خلال 6 أيام، ولكن هناك تحول تم في مصر، والظروف كانت صعبة جدا والتحديات كانت كبيرة.

الجيش خسر معظم تسليحه

وتابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: “بعد 5 يونيو، استولى الجانب المعادي على سيناء والجيش خسر معظم تسليحه والموقف الاقتصادي كان سيئا، وبالنسبة للجانب الاجتماعي فقد كان الناس غاضبين، وقال الأعداء إن مصر أصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة، لكن ما حدث هو أن مصر تحولت من هذا الموقف الصعب وخلال 6 سنوات حققت الإعجاز”.

