مدينة ماضي الاثرية بالفيوم...فترات من الازدهار والتدهور

مدينة ماضى بالفيوم الاثرية تقع على أطراف الصحراء الجنوبية بالمحافظة , و نشأت فى عصر الدولة الوسطى, وازدهرت فى العصرين البطلمي والروماني حتي العصر البيزنطي, وبذلك أستمرت حياة السكان فيها وإعمارها طوال هذه الفترة, ومن المؤكد أنها تعرضت لفترات من الازدهار والتدهور.

ويؤكد الباحث سيد عوض محمد شعيب كبير مفتشى الاثار بالفيوم ان مدينة ماضي مازالت فى حاجة إلى المزيد من الحفائر, وقد تم دراسة الأحياء السكنية حول محور طريق المعبد "الدروموس" , وحول منزل البعثة وكذلك تم التأكيد على التخطيط الشبكي لمدينة ماضي والذي يوجد فى كثير من مدن الفيوم, ومحوره شمال جنوب يتسق مع معبد أ والطريق المقدس, ومحور شرق غرب يتسق مع محور معبد ج وكان اتجاه وموقع معبد" رننوتت "وطريقه المقدس هو المحدد للمخطط المعماري وبالإضافة إلى تغير طبوغرافيا مدينة ماضي طوال العصور التاريخية لوقوعها على أطراف الصحراء وتأثرها بظاهرة التصحر وزحف الرمال, وكانت تبلغ مساحتها 100هكتار أى ما يعادل 238 فدان تقريباً, ولا يمكن القول أن كل تلك المساحة كانت مشغولة بالسكان طوال العصور التاريخية, لكن "نارموثيس "وهو الاسم اليونانى لمدينة ماضى مثل باقى المدن فى الفيوم كانت تُهجر أحياء لُتعمر أحياء أخرى مثل هجر منطقة المعابد وتعمير منطقة الكنائس مع نهاية القرن الثالث بداية القرن الرابع الميلادي, مع زيادة التصحر وزحف رمال الصحراء. أنتقل السكان للمعيشة وتعمير وبناء أحد عشر كنيسة فى مساحة تبلغ خمسة وتسعون فداناً فقط من مساحة المدينة. أما عن سكان مدينة ماضي فقد بلغ عدد سكان هذه المدينة فى العصر الروماني حوالى ستة ألاف نسمة مع الإشارة أن المدينة كانت مسكونة جزئياً فى القرن الثالث الميلادي وما تلاه.

زلزال وراء تدمير المدينة

ويضيف "شعيب" ان مرحلة الدولة الوسطى فى مدينة ماضى لا يمثلها إلا معبدA والدولة الحديثة لم تُظهر الحفائر حتى الأن أى منازل ترجع لتلك الفترات, غير أن الباحثة الايطالية ادا بريشانى عَثرت على جدار غرب طريق المعبد من الطوب اللبن ربما يرجع للدولة الحديثة. و تفترض أيضاً أن سبب تدمير وهجر المدينة فى الدولة الحديثة هو وجود زلزال.

بينما يري البعض أن هذا أمر يتنافى مع واقع المواد المعاد استخدامها, وذلك بالقياس على المرحلة الأخيرة من المدينة, وأن السبب الرئيسي فى عدم وجود مرحلة الدولة الوسطى والحديثة أن الحفائر لم تغطى مناطق يمكن أن يكون فيها عمران المدينة فى تلك المرحلتين.