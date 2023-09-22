إستقرار أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم الجمعة

شهدت أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، استقرارا في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة 22سبتمبر2023

تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 70إلي 72جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،

وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .