أول مهرجان دولى لمراقبة الطيور فى بحيرة قارون بالفيوم فى اكتوبر القادم

تنظم محافظة الفيوم خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر القادم اول مهرجان دولى لمراقبة الطيور فى بحيرة قارون بالفيوم وهو الاحتفال الاول من نوعه فى الشرق الاوسط وافريقيا لمراقبة الطيور المهاجرة التى تصل الى الفيوم من العديد من دول العالم خاصة دول اوروبا واسيا .

يحضر المهرجان المتخصصين فى هذا النوع من السياحة ومن البيئة وعدد من السياح الاجانب من بريطانيا وكندا واستراليا .

وتستقبل بحيرتى قارون ووادي الريان مئات الانواع من الطيورالمهاجرة مثل السمان والبلشون و الخضارى والشرشير والشواعر والزعويط وفرخة الماء وابو منجل والغر خاصة وان المحافظة تعتبر معبر للطيور المهاجرة من صقيع اوروبا للبحث عن الدفء والتزاوج فى افريقيا .

كانت منظمة حياة الطيور العالمية قد سجلت أكثر من 214 نوعا من الطيور فى منطقة الفيوم ومعظمها تعد مهاجرة وعدد هذه الطيور فى انخفاض مستمر منذ بداية القرن العشرين بسبب الصيد ، وفى عام 1989 صدر أول قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل منطقة بحيرات قارون ووادى الريان إلى محميات طبيعية ومنع صيد الطيور المهاجرة ..

كما اعترفت منظمة حياة الطيور العالمية بأهمية ممر الفيوم للطيور المهاجرة وحددت 34 موقعا مهمًا للطيور فى مصر ووصفت الأراضى الرطبة بالفيوم وخاصة بحيرة قارون بأنها منطقة ذات أهمية دولية من حيث تكاثر الطيور المائية المهاجرة التى تمر بالمنطقة خلال فصل الشتاء .

مهرجان النباتات الطبية والعطرية

وتنظم محافظة الفيوم حاليا مهرجان النباتات الطبية والعطرية،الذى بدا امس الخميس ويستمر اليوم الجمعه الذي سيقام باحد الفنادق الكبرى على شاطئ بحيرة قارون .يحضر المؤتمر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

يشارك فى المؤتمر العديد من الاساتذة والباحثين فى الزراعة والنباتات الطبية والعطرية من مصر والدول العربية و الاجنبية ويقام على مدار يومين .