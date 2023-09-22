أزهر الشرقية: النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي ثلاثة أشهر

أعلن الدكتور السيد النجيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، النزول بسن التقديم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي؛ ثلاثة أشهر، لمعاهد محافظة الشرقية قليلة الكثافة.

وأوضح أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وافق على النزول بسن التقديم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي ثلاثة أشهر لمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية قليلة الكثافة والمترامية الأطراف، ليكون سن التقديم بتلك المعاهد خمس سنوات وتسع أشهر.

وذكر أن ذلك القرار يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على مصلحة أبناء الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية، واستجابة لأولياء أمورهم في توفير مكان لذويهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.