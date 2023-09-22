حسام عبدالمجيد ينفي تمرده على الزمالك

رد حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك، على أنباء تمرده على القلعة البيضاء قبيل مواجهة بيراميدز في افتتاح الدوري المصري.

ووقع الزمالك غرامة مالية على حسام عبدالميجد بلغت 200 ألف جنيه بعد تخلفه عن التحرك رفقة الفريق في مباراة بيراميدز.

وكان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك قد استبعد حسام عبدالمجيد من قائمة مباراة بيراميدز، ليرفض اللاعب التحرك مع حافلة الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي.

وكتب حسام عبدالمجيد عبر ستوري حسابه الرسمي بـ انستجرام على صورة مرفقة لجماهير الزمالك:" رسالة مهمة إلى أعظم جماهير في العالم، لم ولن أتمرد في يوم على من لهم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى".

وأضاف " كنتم دائمًا السند والعون، وستبقوا القيمة والمعدن الذي لا يتغير أبدًا".

تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في مستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز.