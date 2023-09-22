دويدار يوجه رسالة قوية لحسام عبد المجيد: " شيكابالا قاعد "دكة" ومش زعلان"

وجه أحمد دويدار ، نجم الزمالك السابق ، رسالة قوية للاعب الفريق الأبيض حسام عبد المجيد بعد مغادرته معسكر الفريق عقب استبعاده من التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز في الدوري.

وقال دويدار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن حسام عبد المجيد رفض الجلوس بديلاً في مباراة بيراميدز.

وأضاف:" تأكدت من الواقعة من أحد أصدقائي داخل الفريق ، وأنا مندهش للغاية لأن شيكابالا قائد الفريق يجلس بديلاً وليس حزيناً من هذا القرار فكيف يقوم عبد المجيد بهذا التصرف؟".

حسمت نتيحة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عبر لاعبه عبدالله السعيد من تسديدة متقنة عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، لُينهي شوطه الأول بتلك النتيجة، قبل أن يعود الزمالك مع بداية الشوط الثاني ويدرك نبيل عماد دونجا هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 56، ثم عاد إبراهيما ناداي ليسجل ثاني أهداف الزمالك عند الدقيقة 61.

نجح رمضان صبحي في خطف هدف التعادل لبيراميدز عند الدقيقة 77، ليعود باللقاء إلى نقطة البداية وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.