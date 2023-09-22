نشرة التوك شو.. البصل ينافس التفاح وطرد سفير إسرائيل بالأمم المتحدة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف الروائي الكبير يوسف القعيد، تفاصيل كتابه "محمد حسنين هيكل يتذكر عبدالناصر والمثقفون والثقافة"، مؤكدًا أن صاحب فكرته هو “هيكل” نفسه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

يوسف القعيد يكشف تفاصيل علاقة هيكل والسادات ومفارقة اعتلاء السلطة والسجن (فيديو)

دعا حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المزارعين الراغبين في شراء أرض زراعية التوجه إلى شركة الريف المصري أو المحافظة والاستفادة بالتيسيرات الممنوحة لهم ولتقنين أوضاعهم القانونية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

طريقة الحصول على قطعة أرض زراعية (فيديو)

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، رسالة إلى الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي قرر قبولهم في الجامعات الأهلية والخاصة نتيجة الحروب الصراعات في البلاد التي كانوا يتلقون التعليم فيها.

رسالة مهمة للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا (فيديو)

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

يواجه قطاع السيارات حول تحديات مع قرب انتهاء العام، بسبب وفرة السيارات في السوق وفشل الطلب في مواكبة العرض، وكشفت تقديرات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، أن مستوى إنتاج سيارات الركاب حول العالم وصل إلى نحو 67 ملايين سيارة في عام 2019.

أزمة صناعة السيارات ما بين زيادة المعروض وتراجع بالمبيعات

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الدول التي لم تعترف ببلاده إلى الاعتراف بها، وكذلك أن تحظى فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أبو مازن: لا أتقبل عدم اعتراف أمريكا وأوروبا بـ"فلسطين"

وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قميص إحدى المعجبات المتحمسات، كما وزع البيتزا على مؤيديه، خلال جولة انتخابية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم الخميس، تحل ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 25 يناير 2011، ذلك الرجل الشجاع الذي دافع عن مصر في فترة عصيبة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

المشير طنطاوي عمل في صمت وإخلاص لمصر.. فيديو

انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء في أثناء حديثه عن ارتفاع أسعار السلع مرة أخرى بعد إعلان زيادة المرتبات، مطالبًا الحكومة بإجراءات عملية لمواجهة رفع الأسعار غير المبرر بالأسواق.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

بكري ينفعل على الهواء: "البصل يوصل لـ30 جنيهًا ليه هو تفاح!!؟؟"

طُرد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من قاعة الجمعيّة العامّة بعد رفعه صورة مهسا أميني، كُتب عليها "النساء الإيرانيّات يستحقن الحرية الآن!"، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمةً خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

طرد سفير إسرائيل بالأمم المتحدة بعد رفعه صورة مهسا أميني (شاهد)

قالت المهندسة غادة الجندي، المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة، إن مستقبل الطاقة الشمسية في مصر مشرق ومبشر، موضحة أن نسبة الطاقة رياح وطاقة شمسية ستكون 42% بحلول 2035، بجانب الدخول في عصر الهيدروجين الأخضر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مصر تقتحم مجال تصدير محطات الطاقة الشمسية في قارة إفريقيا.. فيديو

