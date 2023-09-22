بركات يطالب بمعاقبة أطراف مشاجرة الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي الرياضي محمد بركات ، أن المشهد الذي انتهى به لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز غير مقبول بالمرة ويجب ألا يمر مرور الكرام.

وأضاف بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" قبل أن يطلق الحكم صافرته وهناك مشاجرات خارج الخطوط وللأسف تورط بها بعض أعضاء الجهاز الفني".

وأشار إلى أنه يجب معاقبة أطراف هذه الأزمة والتدخل بقوة منذ بداية الموسم لتجنب تكرار هذا الموقف.

وأكد أن هناك إيجابيات ملموسة في بداية الدوري الممتاز على رأسها تعامل الحكام مع اعتراضات اللاعبين والمدربين.

حسمت نتيحة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عبر لاعبه عبدالله السعيد من تسديدة متقنة عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، لُينهي شوطه الأول بتلك النتيجة، قبل أن يعود الزمالك مع بداية الشوط الثاني ويدرك نبيل عماد دونجا هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 56، ثم عاد إبراهيما ناداي ليسجل ثاني أهداف الزمالك عند الدقيقة 61.

نجح رمضان صبحي في خطف هدف التعادل لبيراميدز عند الدقيقة 77، ليعود باللقاء إلى نقطة البداية وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.