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محامية: 70% من الفتيات يتخذن الزواج تجارة للاستيلاء على أموال الشباب (فيديو)
الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محامية: 70% من الفتيات يتخذن الزواج تجارة للاستيلاء على أموال الشباب (فيديو)

الزواج
الزواج

 زعمت المحامية نيفين وجيه، المتخصصة في الشأن الأسري، إن 70% من الفتيات يتخذون الزواج تجارة، مضيفة أن الأمر يشير إلى وجود خلل في الأسرة المصرية.

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وأوضحت خلال لقاءها مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”: "بعض الفتيات تتزوج الرجل للاستيلاء على أمواله وتطلب الطلاق".

أسباب ارتفاع نسب العنوسة

وعن أسباب ارتفاع نسب العنوسة في البلاد، قالت إن المجتمع يتحمل الجزء الأكبر بسبب البعد عن العادات والتقاليد والدين ومغالاة أهل العروس في مطالبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وأشارت إلى أن العنوسة الفكرية أصعب بكثير من العنوسة في الزواج، مضيفة أن الفتاة تريد الزواج من شاب قادر على تلبية طلباتها واحتياجاتها بحيث لا تقل عن المستوى المعيشي لها في بيت والدها. 

فيما قال وائل نجم المحامي وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، إن تزايد نسبة العنوسة في البلاد خلال الفترة الماضية يرجع إلى أن بعض الفتيات بيعتبرن الزواج "سبوبة وهيخربوا بيت الرجل".

وأضاف أن نسبة العنوسة في الحضر أعلى من  القرى نتيجة لارتفاع استخدام السوشيال ميديا واختلاف الثقافات، مشيرا إلى أن الخوف من المستقبل وعدم الثقة في الجنس الآخر وزيادة حالا الطلاق دفعت الشباب للعزوف عن الزواج وأدت إلى العنوسة.

وأشار إلى أن المجتمع سبب رئيسي في زيادة نسبة العنوسة، نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة وبعض التصرفات الفاسدة التي أثارت الخوف في نفوس الشباب.

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